Megan Fox (34) will ihre Vergangenheit hinter sich lassen! Die attraktive Schauspielerin war zehn Jahre lang mit Brian Austin Green (47) verheiratet. Doch im Mai ging ihre Beziehung dann in die Brüche. Nur ein paar Monate später ist die Brünette wohl wieder total verliebt – und zwar in den Sänger Machine Gun Kelly (30). Ihre neue Romanze scheint immer ernster zu werden und deswegen soll Megan auf eine schnelle und unkomplizierte Scheidung von ihrem Ex Brian hoffen!

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Megan und Brian sich scheiden lassen werden. Nun plauderte ein Insider gegenüber People weitere Details zur Scheidung aus: "Sie und Brian haben alles zum Thema Sorgerecht geklärt, also hofft Megan jetzt auf eine schnelle und unkomplizierte Scheidung". Denn sie habe bereits Zukunftspläne mit ihrem neuen Freund Machine Gun Kelly geschmiedet. Anscheinend wollen die beiden sogar schon zusammenziehen, erzählte die Quelle weiter.

Obwohl Megan und der Sänger ihre Liebe erst im Juni offiziell machten, mussten die beiden bereits einiges miteinander durchmachen: Wie der 30-Jährige selbst dem Magazin Interview erklärte, stünde ihm die "Jennifer's Body"-Darstellerin stets während seines Drogenentzugs bei. Sie helfe ihm dabei, clean zu bleiben.

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green, Schauspieler

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Megan Fox bei den AMAs 2020

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

