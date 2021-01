Sandra Janina lässt weitere Liebes-Details durchsickern! Die einstige Love Island-Teilnehmerin hatte sich in der Flirtshow in den Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg verguckt – die beiden schienen sogar ein Paar zu werden. Doch die Liaison hielt nach der Show nicht lange. Während Henrik mittlerweile aber schon seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben ist, gab vor wenigen Tagen auch Sandra bekannt, sie sei nun wieder in festen Händen – mit wem, wollte sie allerdings noch nicht verraten. Dafür teilte sie jetzt ein erstes Foto mit ihrem neuen Lover.

Auf Instagram durften sich Sandras Fans etwas von ihr wünschen – und siehe da: Natürlich wollten ihre Anhänger ein Pic mit ihrem neuen Freund sehen. Das postete die Erfurterin dann auch – darauf verdeckt der noch Unbekannte allerdings sein Gesicht mit der Hand. Sandra liegt dabei leicht bekleidet auf dem Rücken ihres Partners und schießt das Foto mit ihrem Handy. Wie die Kuppelshow-Kandidatin ebenfalls offenbarte, ist der Neue auch auf ihrem WhatsApp-Hintergrundbild zu sehen.

Ein Insider verriet Promiflash allerdings, dass es sich bei Sandras neuem Freund um Ex-Are You The One?-Kandidat Juliano Fernandez handeln soll. Auf Nachfrage von Promiflash antwortete der Muskelprotz: "Ich bin momentan sehr glücklich, das ist das Wichtigste!" Könnte da also vielleicht etwas dran sein?

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2020

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

RTLZWEI / Magdalena Possert; Instagram / juliano_nuernberg Collage: Sandra Janina und "Are You The One?"-Star Juliano

