Ihre Fans vergleichen sie nun mit dieser ausgedachten Figur! So wie ihre Schwestern postet Kourtney (41), die Älteste des Kardashian-Clans, regelmäßig heiße Schnappschüsse von sich im Netz. Dabei probiert sie sich gerne aus und schlüpft in die unterschiedlichsten Outfits, inspiriert von den verschiedensten Berühmtheiten. Ihr aktuellster Beitrag auf ihrem Social Media-Profil erinnert ihre Follower nun an einen fiktiven Charakter: Auf dem Bild ähnelt Kourtney total einer Barbie-Puppe!

Auf Instagram zeigt sich die Brünette aufgehübscht in einem kurzen schwarzen Blazerkleid. Neben Kommentaren wie "Wunderschön wie immer" schrieb eine Userin: "Oh mein Gott, Barbie-Puppe", mit einem Herz-Emoji. Und tatsächlich: Kourtneys Make-up betont insbesondere ihre Wangenknochen und Lippen, sodass man eine gewisse Ähnlichkeit zur berühmtesten Puppe der Welt erkennen kann. Mit ihrer voluminösen Haarpracht rundet sie den Look perfekt ab.

Auch kürzlich sorgte eine ihrer Aufnahmen im Internet für reichlich Schlagzeilen. In einem rosafarbenen Bikini posierte sie für ein Selfie vor dem Spiegel. Ihre Community meinte daraufhin, eine kleine Wölbung zu erkennen und dichtete ihr sofort eine Schwangerschaft an.

Instagram / kourtneykardash, Getty Images Collage: Kourtney Kardashian und Ariana Grande

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Sommer 2020

