Die ist aber ganz schön erwachsen geworden! Im April 2006 erblickte Suri Cruise, die Tochter von Katie Holmes (42) und Hollywoodstar Tom Cruise (58), das Licht der Welt. Seit ihrer Geburt verzaubert die mittlerweile 14-Jährige mit ihren Auftritten nicht nur die internationale Presse, sondern auch die Fans ihrer Eltern. Jetzt wurde der mächtig gewachsene Promi-Nachwuchs an der Seite seiner berühmten Mutter abgelichtet!

Auf Paparazzi-Aufnahmen von Suri und Mama Katie, die die beiden bei einem Spaziergang durch ihre Wahlheimat New York am Neujahrstag zeigen, fällt auf, dass aus dem zierlichen Mädchen von früher inzwischen eine junge Frau geworden ist. In Jeansjacke und passender Hose, kombiniert mit braunen Boots der australischen Marke UGG und einer schwarzen Schiebermütze, beweist der Teenager an der Seite der 42-jährigen Schauspielerin schon jetzt echtes Stilgefühl. Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation tragen die zwei auf den Bildern jeweils einen weißen Mundschutz.

Schon in den vergangenen Jahren wurde in den Medien immer wieder thematisiert, dass Katie und Suri einander wie aus dem Gesicht geschnitten seien. Besonders die feinen Gesichtszüge und die lange, braune Haarpracht scheint die Filmproduzentin an ihren einzigen Nachwuchs weitergegeben zu haben.

Anzeige

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

Anzeige

Action Press / Daddy/X17online.com Suri Cruise in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de