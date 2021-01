Tijan Njie (29) ist topfit! Sport scheint im Leben des Alles was zählt-Darstellers eine wichtige Rolle zu spielen. Regelmäßig zeigt er seinen Fans, wie er seinen Körper zum Schwitzen bringt – auch in der Morgendämmerung, um seine Muckis noch vor der Arbeit zu stählen. Auch eine heiße Sohle kann der Herforder aufs Parkett legen: Im vergangenen Jahr erreichte er bei Let's Dance mit seiner Partnerin, der Profitänzerin Kathrin Menzinger (32), das Halbfinale. Jetzt präsentierte Tijan seinen durchtrainierten, freien Oberkörper!

Mit einen Foto auf Instagram beweist der Hottie, dass er ein wahrer Sonnenanbeter ist: Um ein paar Strahlen Vitamin D einzufangen, steht er – nur in Jogginghose bekleidet – auf seiner Terrasse. Während er eine Hand in die Hüfte stemmt und sein Gesicht Richtung Himmel hält, setzt er seine Bauchmuskeln perfekt in Szene. Den sexy Schnappschuss betitelt Tijan mit "Sonnenblume" und verwendet zusätzlich die Hashtags #positivemindset (zu Deutsch "positive Denkweise") und #warm.

Wie der 29-Jährige seinen Followern kürzlich erzählte, sei er schon vor seiner Karriere als Serienstar ein echter Fitnessfreund gewesen. Er habe sogar eine ganze Zeit lang den Berufswunsch gehabt, Fußballprofi zu werden. Ganz abwegig war der Gedanke nicht, denn Tijan kickte zehn Jahre im Verein.

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Schauspieler

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Schauspieler

