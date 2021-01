Hat es nun doch geklappt? Kurz bevor 2020 zu Ende ging, gab Katie Price (42) bekannt: Sie will das nächste Jahr mit einer Verlobung und einer Schwangerschaft beginnen! Mit ihrem Partner Carl Woods ist sie nun schon seit einigen Monaten überglücklich – scheinbar fehlt ihr jetzt nur noch der Ring am Finger und der gemeinsame Nachwuchs. Eine Schwangerschaft konnte das Ex-Playmate bisher noch nicht verkünden. Neue Aufnahmen lassen jedoch vermuten, dass Katie bereits in anderen Umständen ist...

In ihren Instagram-Storys löste die Britin jetzt ein Gewinnspiel auf. Während sie in den Clips mit einem weißen T-Shirt bekleidet, gemütlich auf dem Bett sitzt, zieht sie den glücklichen Gewinner ihrer Verlosung, der sich nun über alte Haarteile der TV-Bekanntheit im Wert von 1.100 Euro freuen kann. Doch irgendwas scheint an der ganzen Sache faul zu sein: Katie hält sich ein großes Kissen vor den Bauch – etwa um ihren möglicherweise bereits wachsenden Schwangerschaftsbauch zu verstecken?

Laut Aussagen der fünffachen Mutter scheint es jedoch noch nicht so weit zu sein – sie nehme aber Präparate ein, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen. "Ich brauchte niemals irgendetwas, um schwanger zu werden, aber ich bin jetzt offensichtlich älter und brauche ein wenig Unterstützung", beichtete die 42-Jährige im The Sun-Interview.

Instagram / katieprice Katie Price auf Instagram, 2021

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, 2020

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

