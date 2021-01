Vor fünf Monaten verpasste Gina-Lisa Lohfink (34) ihrer besten Freundin Mona Buruncuk bei Just Tattoo of us noch ein niedliches BFF-Tattoo – jetzt ist die Freundschaft der beiden Damen Geschichte! Anfang August 2020 besuchten die beiden Blondinen die Show mit dem inzwischen getrennten Pärchen Mike Heiter (28) und Elena Miras (28). Damals sprach die Ex-Dschungelcamperin noch in höchsten Tönen von der Radiomoderatorin. Inzwischen ist das Verhältnis der beiden in die Brüche gegangen, wie Mona nun gegenüber Promiflash erklärte.

Schon lange hatte man die Freundinnen nicht mehr gemeinsam auf Social Media gesehen. Nun bestätigte Mona im Promiflash-Interview: "Die langjährige Freundschaft ist zerbrochen. Die Gründe möchte ich aber gerne privat halten." Das Problem an der Sache? Bei "Just Tattoo of us" suchte Gina ihrer Kumpeline ein Motiv mit zwei Ankern aus, neben dem auch ihr Name verewigt wurde. Auf Monas Rücken steht also nun für alle Ewigkeit auch "Gina-Lisa".

Aufgrund der aktuellen Lage habe Mona noch nicht die Gelegenheit gehabt, sich mit einem Tätowierer über die weiteren Möglichkeiten zu unterhalten, was man mit dem Motiv anstellen könnte. "Ich kann nicht ausschließen, dass ich es entfernen lasse. Vielleicht lasse ich aus 'Gina-Lisa' 'Mona-Lisa' machen oder einen Notenschlüssel", erklärte sie weiter. Auf aktuellen Instagram-Beiträgen hilft sich die Moderatorin erst einmal mit Photoshop. Obwohl die beiden TV-Blondinen nun getrennte Wege gehen, will Mona kein böses Blut: "Ich wünsche Gina-Lisa von Herzen alles Gute!"

TVNOW Mike Heiter, Elena Miras und Gina-Lisa Lohfink bei "Just Tattoo of us"

Privat Mona Buruncuks Freundschafts-Tattoo mit Gina-Lisa

TVNOW Mona Buruncuk bei "Just Tattoo of us"

Was sagt ihr dazu, dass die beiden keinen Freundinnen mehr sind? Das ist schade. Das ist mir egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de