Costa Cordalis (✝75) fand zur Hochzeit von seinem Sohn Lucas Cordalis (53) äußerst emotionale Worte! Im Juni 2016 schritten der Musiker und seine Partnerin Daniela Katzenberger (34) den Gang zum Traualtar entlang. Vor zahlreichen TV-Kameras gaben sich der Sänger und die Kultblondine das Jawort. Unter den Hochzeitsgästen befand sich auch Danis Schwiegervater Costa, der mit einer bewegenden Rede zu Tränen rührte. Im Juli 2019 ist der TV-Star gestorben. Heute bedeuten Lucas die Worte seines verstorbenen Vaters sogar noch mehr als je zuvor!

Im Rahmen der Sendung Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten bekamen nicht nur die Zuschauer, sondern auch Dani und Lucas noch mal einen der Höhepunkte ihrer Hochzeit zu Gesicht: Costas Rede an das frisch vermählte Brautpaar. "Dieser Moment ist echt genial. Das hat natürlich jetzt noch viel mehr Bedeutung als damals", kommentierte Lucas den herzergreifenden Mitschnitt.

Nach dem kurzen Einspieler bekam der 53-Jährige sogar richtig Lust, sich die Aufnahme zu Hause auszukramen und in aller Ruhe anzusehen, um in Erinnerungen zu schwelgen. Und auch Daniela ist über den Moment auf Band dankbar: "Es ist so schön, dass man das auf Video hat, bemerke ich jetzt gerade."

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Mann von Daniela Katzenberger

Friedrich, Jürgen / ActionPress Lucas und Costa Cordalis bei der Eröffnung des Mega Parks im Mai 2018

ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

