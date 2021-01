Werden die Kandidaten der Dschungelshow etwa getrennt um den Einzug ins Dschungelcamp 2022 kämpfen? In der kommenden Wochen ist es soweit und der Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) startet gemeinsam mit elf anderen Kandidaten in die Ersatzsendung der beliebten RTL-Sendung. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise wird diese nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Deutschland stattfinden. Darüber, wie genau das Format ablaufen wird, ist allerdings noch nichts Genaues bekannt. Jetzt verriet Oliver weitere Details über den möglichen Sendungsverlauf!

Im Livestream auf Instagram sprach der ehemalige Rosenkavalier mit Jürgen Milski (57) über seine Teilnahme an der Realityshow. "Ich weiß, es gibt mehreren Gruppen, aber wie das aufgebaut ist, weiß ich nicht", verriet er dem Schlagersänger. Ob das an der aktuellen Gesundheitslage liegen könnte? "Vielleicht stecken sie den Bachelor mit den gängigen Damen zusammen", spekulierte Oli weiter über die mögliche Grüppchenbildung und nahm damit sich und seine künftigen Camp-Kolleginnen aufs Korn.

Zudem erzählte der Beau, dass er sich schon bald für fünf Tage in Isolation begebe. Die Quarantäne sei im Vorfeld Pflicht für alle Kandidaten. Danach würde er sich überraschen lassen, was auf ihn zukomme. "Hoffnung ist aber angesagt, weil ich gefragt wurde, welchen Alkohol ich mag und was ich gerne essen möchte", scherzte der 34-Jährige.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Oliver Sanne, Bachelor von 2015

Anzeige

ActionPress/Ohlenbostel,Guido Der Ex-Bachelor Oliver Sanne

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching; TVNOW Collage: Oliver Sanne und Gerda Lewis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de