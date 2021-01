Ihr Nachwuchs entwickelt sich immer weiter. Tanja Szewczenko (43) überraschte Ende vergangenen Jahres mit einer süßen Nachricht: Die Schauspielerin ist wieder schwanger! Doch der Weg dahin war nicht leicht: Die ehemalige Eiskunstläuferin brachte 2011 ihre Tochter Jona zur Welt – und in den Jahren darauf erlitt sie insgesamt vier Fehlgeburten. Zu dem Baby, das nun in ihrem Bauch heranwächst, gab Tanja jetzt ein Update: Die werdende Mama spürt bereits die Bewegungen ihres Kindes!

Auf Instagram gab Tanja bekannt: Vergangenen Freitag erreichte sie bereits die 19. Woche und mittlerweile scheint sie auch zu merken, dass ihr Kind immer größer wird. "Ich spüre schon seit einiger Zeit was", erklärte das Ex-Playmate in seiner Story. Die Bewegungen seien ihr wegen einer sogenannten Vorderwandplazenta, die "wie ein Kissen" über dem Fötus liegt, aber erst etwas später – als bei anderen Frauen üblich – aufgefallen. Trotzdem habe sie aber schon vor einigen Wochen richtig eingeschätzt, an welcher Stelle ihr Baby liegt.

Noch steht Tanja in ihrer Schwangerschaft viel bevor – die 43-Jährige scheint die kommende Zeit aber kaum mehr abwarten zu können. "Ich freue mich auch auf die nächsten Wochen, wo man mit Sicherheit auch noch mehr spüren wird", gab sie bekannt. Wollt ihr noch mehr Schwangerschaftsupdates von Tanja? Stimmt unten ab!

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Familie

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Tochter Jona

