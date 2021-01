TV-Moderatorin Gülcan Kamps (38) hilft aktuell drei Frauen dabei, fit ins neue Jahr zu starten. Im Rahmen der RTL-Sendung "Punkt 12" ist sie in "Gülcans Bootcamp" Teil eines dreiköpfigen Experten-Teams, das den Kandidatinnen an die überschüssigen Pfunde geht. Gülcan ist dabei für die Ernährungsberatung zuständig und zeigt beispielsweise, wie ein gesundes Frühstück aussieht. Jetzt erklärte die Lübeckerin gegenüber Promiflash, dass sie sich vorstellen kann, das Konzept auf eine ganze Sendung auszuweiten!

Im Gespräch mit Promiflash kam die 38-Jährige bei der Frage, ob es Pläne gebe, die "Punkt 12"-Rubrik zu einer eigenen Show auszubauen, ins Schwärmen: "Absolut! 'Gülcans Bootcamp' als jährliches TV-Format, das wäre doch prima!" Sie sehe schon die vielen Kandidaten vor sich, die alle ihre emotionalen Geschichten erzählen. "Mit tollen wechselnden Gastcoaches und mir als Moderatorin", vollendete sie den Gedanken.

Doch bevor es so weit ist, purzeln die Pfunde erst einmal in der "Punkt 12"-Wochenserie. Dass Gülcan nach ihrem TV-Comeback für ihre Fans in nächster Zeit häufiger auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, ist aber offenbar nicht ausgeschlossen.

Getty Images Gülcan Kamps bei der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2017

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

