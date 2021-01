Michelle Schellhaas gibt weitere Details über ihr Kind preis! Nur einen Tag vor Weihnachten hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin überraschend im Netz verkündet, dass sie und ihr Partner Pietro Nachwuchs bekommen haben. Die Schwangerschaft hatte die quirlige Blondine wegen einiger Komplikationen allerdings für sich behalten. Auf ihrem Social-Media-Kanal sprach Michelle jetzt aber ganz offen über diese schwierige Zeit und plauderte sogar den Namen ihrer kleinen Tochter aus!

In einem Video auf Instagram teilte die frischgebackene Mutter am vergangenen Sonntag einen ausführlichen Geburtsbericht – und erklärte noch einmal, dass sie während ihrer Schwangerschaft unter einem Nierenstau gelitten hatte. Wie von ihren Fans auf der Plattform gewünscht, offenbarte die 25-Jährige am Ende des Clips dann auch, auf welchen Namen ihr kleines Mädchen hört: "Bevor ich es vergesse: Wir haben sie Soley genannt", verriet die Influencerin abschließend und beendete die Aufnahme, während der sie – in eine Decke eingekuschelt – auf einem Sofa saß.

Michelles Namenswahl kommt zumindest bei ihrer Community schon mal super an: "Der Name ist ja mal megaschön. Habe ihn davor noch nie gehört", und "So ein wunderschöner und außergewöhnlicher Name. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Video.

Sonstige Michelle Schellhaas mit ihrem Freund Pietro

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas, TV-Bekanntheit

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas mit ihrer Tochter im Dezember 2020

