Moderatorin Gülcan Kamps (38) hilft aktuell drei Frauen, überschüssige Pfunde loszuwerden. In ihrer "Punkt 12"-Wochenserie "Gülcans Bootcamp" unterstützt sie die Kandidatinnen dabei, die guten Vorsätze fürs neue Jahr auch wirklich umzusetzen. Dabei macht der ehemalige VIVA-Star bei seinem TV-Comeback auf Anhieb eine super Figur! Im Gespräch mit Promiflash erklärte Gülcan, mit welchen Tipps und Tricks sie es schafft, im Alltagstrubel fit zu bleiben.

In ihrem Bootcamp erklärt die 38-Jährige den Frauen, dass die größte Aufgabe darin liege, die Fitness-Pläne in den Wochenablauf einzubinden. Um der Schwierigkeit zu entgehen, Alltagsstress und konsequente Disziplin unter einen Hut zu bringen, rät die Lübeckerin im Promiflash-Interview zum sogenannten "Eat the Frog in the Morning"-Prinzip: "Das bedeutet, alle unliebsamen Aufgaben am frühen Morgen zu erledigen. Am besten dann, bevor der Alltag beginnt."

Die Angst vor den gefürchteten Extra-Kilos nach den Feiertagen will sie ihren Fans dabei auch gleich nehmen: "Ich lebe einen sehr gesunden Lifestyle und bin mit diesem Weg sehr happy, aber es geht auch ohne extreme Regeln und Verbote." Die Woche zwischen Weihnachten und Silvester falle gegenüber dem Rest des Jahres ohnehin nicht so sehr ins Gewicht, daher könne man sich dann auch ruhig etwas gönnen: "Der Dezember ist jedes Jahr mein Schlemmer-Monat, und den genieße ich total."

Gülcan Kamps, Schauspielerin

Gülcan Kamps, Moderatorin

Gülcan Kamps, Moderatorin

