Sieht Gerda Lewis (28) vielleicht doch noch eine Zukunft mit ihrem Ex Melvin Pelzer (26)? Die ehemalige Bachelorette und der Ex-Love Island-Kandidat gehen seit Sommer 2020 getrennte Wege. Dabei wirkten die beiden zuvor nicht nur wie das absolute Traumpaar, sondern wohnten bereits nach wenigen Wochen gemeinsam in Melvins Haus. Inzwischen ist die große Liebe zwar Geschichte, die Realitystars sollen aber immer noch gut miteinander klarkommen. Heißt das also, dass es vielleicht eine Chance auf ein Liebes-Comeback gibt?

"Wir verstehen uns sehr gut und schreiben hin und wieder mal, aber ein Comeback ist ausgeschlossen von beiden Seiten", machte Gerda bei einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story jetzt klar. Als Paar habe es zwischen ihnen einfach nicht geklappt. Was genau zur Trennung geführt hat, verrieten die Influencer bisher noch nicht. Doch böses Blut gibt es zwischen ihnen offenbar nicht. "Auf freundschaftlicher Ebene verstehen wir uns aber sehr, sehr gut", erklärte die 28-Jährige.

Mit Melvin zeigte sich die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin immer wieder total verliebt und turtelnd im Netz. Würde sie mit einer zukünftigen Beziehung genauso offen umgehen? "Schwer im Vorhinein zu sagen. Ich würde es für die erste Zeit definitiv privat halten. Aber ich würde es auch von meinem Partner abhängig machen", berichtete sie.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Melvin Pelzer und Gerda Lewis

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Melvin Pelzer, "Love Island"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de