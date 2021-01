Bei Lauren Bushnell vergeht die Zeit momentan wie im Flug! Erst im Oktober 2019 gaben sich das ehemalige US-Bachelor-Girl und ihr Partner Chris Lane (36) das Jawort – jetzt erwarten die Eheleute bereits ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Tagen gab die werdende Mutter auch das Geschlecht ihres Kindes bekannt: ein Junge. Jetzt überraschte Lauren ihre Fans prompt mit einem weiteren Update aus ihrer Schwangerschaft!

Inzwischen befindet sich Lauren in der 18. Woche ihrer anderen Umstände. Auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss macht sich nun auch schon ein süßes Babybäuchlein bemerkbar. Eine Jeans kramte die Bald-Mama schon lange nicht mehr aus ihrem Kleiderschrank. "Jeden Tag nur Leggings", gab Lauren offen zu. Das rasante Wachstum ihrer Bauchmitte kann die TV-Bekanntheit hingegen selbst kaum glauben: "Der Baby Boy wächst so schnell!"

Dennoch genießt Lauren die Zeit bis zur Entbindung ihres Sprösslings in vollen Zügen. Auf ihren Aufnahmen samt Babykugel hat die Blondine stets ein Lächeln auf den Lippen – das bleibt auch bei ihren Fans nicht unbemerkt. "Die Schwangerschaft steht dir so gut!", lautete beispielsweise nur eines der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell mit ihrem Mann Chris

Anzeige

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell, amerikanische TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell, US-Bachelor-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de