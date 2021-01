Happy Birthday, Liam Hemsworth (31)! Und glücklich scheint der Hollywoodstar momentan ja tatsächlich zu sein. Denn seit fast einem Jahr ist der Schauspieler mit dem Model Gabriella Brooks zusammen. Auch wenn im Mai einige Trennungsgerüchte die Runde machten, scheint zwischen den beiden dennoch alles weiterhin in Ordnung zu sein: Sie sollen sich mittlerweile nicht nur einen gemeinsamen Hund zugelegt haben, sondern auch schon zusammen wohnen. Aus diesem Grund dürfte es auch keine große Überraschung sein, dass Liam seinen heutigen 31. Geburtstag mit seiner Liebsten verbringt.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Liam und Gabriella bei einem Spaziergang durch Byron Bay, einer Stadt an der Ostküste Australiens. Sie sollen auf dem Weg in ein Restaurant zum Mittagessen gewesen sein. Auf eine große Geburtstagsparty muss der "Die Tribute von Panem"-Darsteller wegen der aktuellen Gesundheitslage aber wohl verzichten – auch wenn es in seinem Aufenthaltsort momentan keinen strengen Lockdown gibt.

Dafür konnte sich Liam neben dem gemeinsamen Lunch mit seiner Freundin auch über süße Glückwünsche – wie zum Beispiel von seinem Bruder – freuen. Chris Hemsworth (37) teilte auf Instagram ein altes Kinderfoto, das ihn und seinen rund sieben Jahre jüngeren Bruder zeigt. "Herzlichen Glückwunsch, Liam. Dieses Foto wurde heute vor drei Jahren aufgenommen. Verdammt, wie schnell die Zeit vergeht! Aber du hast dich ein bisschen verändert", scherzte der "Thor"-Darsteller in der Bildunterschrift.

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Model Gabriella Brooks

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Liam und Chris Hemsworth als Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de