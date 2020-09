Wer kennt sie nicht, die australischen Hotties Liam Hemsworth (30) und Chris Hemsworth (37)? Die Brüder haben schon in großen Blockbustern wie "Die Tribute von Panem" oder "Thor" mitgespielt und bringen unzählige Herzen rund um den Globus in Wallung. Erst kürzlich bestätigte Chris, dass er auch in Zukunft dem Marvel-Film in seiner Rolle als Thor treu bleiben wird. Liam und Chris sind aber nicht die einzigen erfolgreichen Hemsworth-Männer in der Familie – es gibt noch einen Dritten im Bunde.

Der ältere Bruder der beiden heißt Luke Hemsworth (39) – und steht ihnen hinsichtlich Attraktivität in nichts nach. Auch er ist ein Hollywood-Schauspieler und lebte längere Zeit mit seiner Familie in Los Angeles. Erst vor Kurzem zog er wegen einer neuen Rolle zurück nach Australien. Auf seinem Instagram Kanal postete der 39-Jährige kürzlich ein sexy Oben-ohne-Bild, auf dem er sich mit Schnauzer präsentiert. Seine Fans verglichen ihn in den Kommentaren sogar mit einer Hollywood-Ikone: "Bist du sicher, dass das nicht Brad Pitt (56) ist?" und "Du siehst da aus wie Brad Pitt, ich bin verwirrt".

Die Hemsworth-Brüder haben also ganz offensichtlich ähnliche Talente. Bis Lukes neuer Film fertig gedreht ist, können die Fans sich aber schon auf "Death of me" freuen, der ab 15. Oktober online verfügbar sein wird. In der Horror-Version von "Hangover" spielt der Schönling die Rolle eines Urlaubers, der mit paranormalen Ereignissen und Mord klarkommen muss.

Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth bei der Premiere von "Thor: The Dark World" in Tokio

Anzeige

Instagram / hemsworthluke Luke Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Chris, Liam und Luke Hemsworth bei einer Filmpremiere im Juli 2015

Anzeige

Wusstet ihr, dass Liam und Chris einen älteren Bruder haben? Ja, natürlich! Nein, das ist mir neu! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de