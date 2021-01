Für Katie Price (42) scheint es endlich wieder bergauf zu gehen! Der Reality-TV-Star musste in den vergangenen Monaten so einiges wegstecken – während eines Türkei-Urlaubs im Juli vergangenen Jahres brach sich das ehemalige Boxenluder beide Füße. Seitdem hatte die Britin immer wieder mit unglücklichen Zwischenfällen zu kämpfen: Erst vor wenigen Tagen berichtete sie, wegen Schmerzen wieder wieder Fußorthesen tragen zu müssen. Offenbar scheint ihr Genesungsprozess damit aber wieder gut voranzuschreiten – Katie kann sogar wieder reiten!

Auf Instagram teilte die Blondine ein Video, das sie voll in Aktion zeigt – offenbar trabte die 42-Jährige eine Runde mit einem stattlichen Ross. Katie scheint diesen Ausritt in vollen Zügen genossen zu haben: "Wieder auf meinem Pferd zu sitzen, nachdem ich meine Füße gebrochen hatte, fühlt sich einfach unglaublich an. Reiten ist meine Passion und war es immer", schwärmte die fünffache Mutter im Netz. Und tatsächlich – Katie macht eine wirklich gute Figur im Sattel. Anscheinend besteht also doch kein Grund zur Sorge mehr um ihre Füße.

Für diese sportliche Leistung erntete die Partnerin von Carl Woods zudem mächtig Lob und Bewunderung. "Ich bin so stolz auf dich – und vor allem so froh, dich wieder beim Reiten zu sehen", schrieb auch eine Userin. Einige Follower mahnten allerdings zur Vorsicht – Katie solle ihre Füße bloß nicht zu sehr belasten.

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im August 2020

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Januar 2021

