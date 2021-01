Ein emotionaler Tag für Diana June! Hinter der Influencerin liegen nervenaufreibende Jahre: Im Dezember 2018 war ihr erster Sohn Gregor nur zwei Tage nach seiner Geburt an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Gut eineinhalb Jahre nach diesem schweren Verlust wurde der Kinderwunsch der Wahlberlinerin dann erfüllt – ihr zweites Baby kam zur Welt. Sohnemann Adrian ist seitdem der ganze Stolz der YouTuberin – und feierte jetzt schon seinen ersten Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Diana am Dienstag süße Einblicke der intimen Feier: In einem roten Kleid posiert die Brünette mit ihrem Goldschatz auf dem Arm vor einer üppigen Luftballon-Dekoration und strahlt in die Kamera. Zu den Aufnahmen schrieb die Bloggerin: "Unser Regenbogenbaby ist heute ein Jahr alt! Ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag vor einem Jahr erinnern, als ob es gestern wäre. Dieser langersehnte Tag, auf den wir alle gewartet haben, nach all dem Leid!" Adrian erfülle ihr Leben mit Liebe, Freude und Sonnenschein und sie sei unfassbar dankbar, seine Mutter sein zu dürfen: "Du bist mein Herz, meine Seele und meine Luft zum Atmen!"

Der kleine Adrian soll zudem kein Einzelkind bleiben: Wie Diana bereits im Promiflash-Interview ausplauderte, wünschen sie und Ehemann David sich noch viele weitere Kids – am liebsten vier. "Trotzdem könnte ich mir nicht vorstellen, jetzt direkt wieder schwanger zu werden!", erklärte sie.

Diana June, Influencerin und YouTuberin

Diana June und ihr Sohn Adrian im Mai 2020

Diana June mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn

