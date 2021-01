Emily Ratajkowski (29) versteckt ihren Babybauch nicht! Das Model erwartet ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (33). Ihr Babyglück präsentiert sie stets im Netz – in hautengen Kleidern oder auch mal komplett bauchfrei setzt die Brünette ihre Körpermitte gekonnt in Szene. Nun auch bei einem gemütlichen Winterspaziergang durch New York: Denn trotz dicker Winterjacke konnte man einen Blick auf Emilys runden Bauch erhaschen!

Auf den Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man die werdende Mutter in einer lässigen Jeans und einem engen Rollkragenpullover durch die Stadt schlendern. Weiße Sneaker rundeten ihr Outfit perfekt ab. Ihre beige Pufferjacke trug sie ganz stylish offen, sodass man Emilys Schwangerschaftsbauch nicht übersehen konnte! Die 29-Jährige soll bereits im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft sein.

Emily ist nicht die Einzige, die gerne ihre Babykugel zeigt. Auch die Sängerin Christina Milian hält ihre Fans mit Bildern auf ihrem Social Media-Kanal über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Die "AM to PM"-Interpretin erwartet zurzeit ihr drittes Kind!

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Instagram / christinamilian Christina Milian, Sängerin

