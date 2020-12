Emily Ratajkowski (29) setzt ihren Babybauch in Szene! Das Model und sein Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) gaben im Oktober eine besonders schöne Neuigkeit bekannt: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs! Und Emily ist offenbar schon mächtig stolz auf ihren gar nicht mehr so kleinen Babybauch. Im Netz präsentiert sie immer wieder Pics von ihrer wachsenden Körpermitte. Auch im Alltag hat die Schauspielerin kein Problem damit, ihre Bäuchlein zu zeigen: Sie spazierte jetzt sogar bauchfrei durch Los Angeles!

Auf diesen Paparazzifotos sieht man die 29-Jährige bei einem Spaziergang mit Freundinnen. Emily hatte sich dabei für einen sehr lässigen Look entschieden. Sie trug weiße Sneaker, eine weite Jeans und eine schwarze Sonnenbrille mit einer passenden schwarzen Maske. Der absolute Hingucker bei ihrem Outfit war allerdings ihr gelbes Shirt. Das sommerliche Oberteil war nämlich so kurz, dass es den Blick auf ihre nackte Babykugel frei ließ – und die ist in den vergangenen Wochen ganz schön gewachsen.

Ende Oktober konnten die Fans zum ersten Mal einen Blick auf Emilys Babybauch erhaschen. Damals präsentierte sie ihr Bäuchlein in New York in einem hautengen schwarzen Kleid. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Bauch zwar schon kugelrund, aber noch längst nicht so groß wie auf den neuesten Aufnahmen.

Getty Images Emily Ratajkowski bei der "I Feel Pretty"-Premiere in Westwood im April 2018

Rachpoot/MEGA Emily Ratajkowski, Model

Backgrid/ ActionPress Emily Ratajkowski im Oktober 2020

