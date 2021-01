Katja Krasavice (24) und Elif (28) erreichen einen Mega-Meilenstein! Vor genau einer Woche brachten die beiden Powerfrauen ihre gemeinsame Single "Highway" raus – ein Feature, das auch auf Katjas kommendem Album "Eure Mami" erscheinen wird. Schon in der Nacht des Releases vor sieben Tagen löste der melancholische Song einen riesigen Hype aus. Gekrönt wurde das Ganze nun mit einem ganz offiziellen Award: Katja und Elif haben mit "Highway" einen Nummer-eins-Hit in den deutschen Single-Charts gelandet!

Das bestätigten die beiden Musikerinnen nun ganz stolz auf Instagram: Überglücklich halten Katja und Elif auf mehreren Schnappschüssen ihre Trophäen in den Händen. "Meine erste Nummer-eins-Single! Mama, der Award gehört dir", schreibt die selbst ernannte Boss Bitch zu der Momentaufnahme. Und auch die ehemalige Popstars-Kandidatin kann ihr Glück noch gar nicht fassen: "Damals noch das kleine Mädchen mit der Gitarre, heute auf der Eins. Ich habe es gesagt, Träume werden wahr", textete Elif auf ihrem Account. Damit lassen sie unter anderem Apache 207 mit "Angst" oder Miksu / Macload feat. Bausa, Reezy und Selmon mit "Lonely" hinter sich.

Für den besonderen Anlass haben sich die beiden Sängerinnen auch besonders in Schale geworfen: An das Cover ihrer Single angelehnt, wählte Katja ein komplett blutrotes Outfit mit Fake-Pelz-Mantel und Elif einen legeren schwarzen Look mit langem Blazer. Für die Promiflash-Leser dürfte die Nummer eins nicht überraschend kommen. In einer Umfrage nur wenige Stunden nach Release vor einer Woche waren sich bereits 67 Prozent der Leser sicher gewesen, dass die Ladys mit ihrem Titel ganz oben im Ranking landen werden.

