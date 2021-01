Mike Heiter (28) ließ sich gleich in der ersten Ausgabe der Dschungelshow zu einem Seitenhieb gegen seine Ex-Freundin Elena Miras (28) hinreißen – aber meinte es der Sonnyboy damit wirklich so böse, wie es klang? In der Auftaktfolge des Ersatzurwaldes erklärte der ehemalige Love Island-Hottie direkt zu Beginn: "Wenn ich meine Ex überlebt habe, dann schaffe ich es auch in der Dschungelshow!" Promiflash hat bei Mikes neuer Partnerin Laura Morante (30) nachgefragt, wie sie seine Aussage aufgenommen hat!

"Ich glaube nicht, dass Mike das böse meinte. Er meinte es einfach nur als Tatsache", stellte die ehemalige Are You The One?-Kandidatin auf Promiflash-Nachfrage klar. Schließlich habe jeder mitbekommen, dass Elena als Person in Formaten wie dem Dschungelcamp vergangenes Jahr oder dem Sommerhaus 2018 keine einfache Challenge gewesen sei. "Aber das sollte auf gar keinen Fall Hetze sein", betonte Laura außerdem.

Der Auftakt war nicht nur für den Essener, sondern auch für seine bessere Hälfte eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wie Laura erklärte. Auf der heimischen Couch sei ihr die Düse gegangen, als wäre sie selbst Teil der Show! "Mein Herz war am Eskalieren, richtig am Rasen und gleichzeitig habe ich mich gefreut, Mike endlich wiederzusehen", berichtete sie.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter bei einer Dschungelshow-Prüfung

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante im Januar 2021 in Essen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Frank Fussbroich, Mike Heiter und Zoe Saip im Tiny House der Dschungelshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de