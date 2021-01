Fieser Seitenhieb gegen Elena Miras (28)? Gerade flimmert die diesjährige Ersatzshow vom Dschungelcamp – und schon jetzt packt einer ganz schön aus: Mike Heiter (28)! Der ehemalige Love Island-Star plauderte mit Frank Fussbroich (52) offen über seine Ex-Beziehung zu Elena und hat nicht so viel Gutes für sie übrig: Mit seiner neuen, alten Liebe Laura Morante (30) ist Mike einfach viel glücklicher!

Frank wollte wissen, woran die Liebe der beiden gescheitert ist – doch Mike ließ sich nicht sonderlich viel entlocken, nur dass es nicht mehr gepasst hätte. Dafür stichelte er aber indirekt gegen seine Verflossene, indem er seine neue Partnerin in den Himmel lobte. "Jetzt bin ich noch dankbarer für die Zeit, die ich mit Laura habe. Ich bin jetzt sehr glücklich gerade", so der 28-Jährige.

So indirekt er im Gespräch mit Frank seine Ex disste, so offensichtlicher hatte er im Einspieler gegen die Mutter seiner Tochter Aylen ausgeteilt. "Wenn ich meine Ex überlebt habe, dann schaffe ich es auch in der Dschungelshow", lauteten seine Worte. Mehr war aber auch nicht aus dem Muskelmann zu bekommen.

