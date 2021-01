Im September 2020 überraschte Ashley Tisdale (35) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die ehemalige High School Musical-Darstellerin und ihr Ehemann Christopher French (38) werden zum ersten Mal Eltern. Allzu lange muss das Paar bestimmt nicht mehr auf seinen Nachwuchs warten, denn die Schauspielerin ist schon ziemlich rund – wie rund, bewies sie nun: Ashley präsentierte ziemlich stolz ihren kugelrunden Babybauch!

Na, wenn Baby-Tisdale hier mal nicht in den Startlöchern steht! Via Instagram teilt die werdende Mama nun ein ziemlich cooles Spiegelselfie von sich. Nur mit einer Jogginghose und einem Sport-BH bekleidet setzt die Beauty ihre Schwangerschaftskurven gekonnt in Szene. Dabei fällt vor allem auf, dass ihr Bauch bereits ziemlich groß geworden ist. Geht es etwa bald schon los?

Fans vermuten es auf jeden Fall bereits. "Sie steht wohl kurz vor der Geburt", "Schaut euch diesen großen Bauch an" oder "Oh meine Güte, das Baby muss bald schon kommen", kommentieren unter anderem drei begeisterte Follower. Was glaubt ihr, wird das Kind von Ashley bald kommen? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, TV-Bekanntheit

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

