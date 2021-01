Sarafina Wollny (25) gibt ein ehrliches Schwangerschaftsupdate! Eigentlich schwebt die Tochter von Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (55) aktuell so richtig im Babyglück: Gemeinsam mit ihrem Mann Peter (28) erwartet die 25-Jährige sogar Zwillinge – und das, nachdem das Paar rund sechs Jahre versucht hatte, schwanger zu werden. Doch dass der Weg zum Mama-Dasein auch holprig sein kann, machte die werdende Mutter jetzt in den sozialen Medien klar: Sarafina hat seit sechs Wochen nicht mehr durchgeschlafen!

"Ich werde seit ungefähr sechs Wochen zweimal in der Nacht wach – und das immer zur gleichen Uhrzeit", berichtete Sarafina jetzt in ihrer Instagram-Story. Und wenn sie dann erst einmal aufgewacht sei, habe sie große Probleme, zurück in den Schlaf zu finden – die werdende Mutter beklagte sich: "Dann kann ich auch nicht mehr einschlafen." Eine Erklärung für die nächtlichen Aktivitäten habe das TV-Sternchen bislang allerdings noch nicht gefunden.

Doch der unruhige Schlaf ist nicht die erste Begleiterscheinung auf Sarafinas Weg zum Mutter-Dasein: Nachdem ihr Kinderwunsch jahrelang nicht in Erfüllung gegangen war, hatten sich die 25-Jährige und ihr Peter Hilfe in einer Kinderwunschklinik gesucht. Doch die Medikamente und die Hormonbehandlung hatten der werdenden Mutter ordentlich zugesetzt. "Ich habe alle Nebenwirkungen bekommen, die es dabei gab", hatte die Blondine zuletzt auf der Fotoplattform geschildert.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Oktober 2020

RTL II Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny im Dezember 2020

