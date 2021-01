Auf Xenia Prinzessin von Sachsen (34) könnte das Sprichwort "Glück im Spiel und Pech in der Liebe" ganz gut zutreffen. Zusammen mit ihrer BFF Melody Haase (26) zeigt die Blondine aktuell in der Sendung #CoupleChallenge, dass sie wirklich sehr viel Glück im Spiel hat. So besiegten die beiden Ladys ganz knapp Daniele Negroni (25) und seine Freundin in der Exit-Challenge. In Liebesdingen läuft es für Xenia hingegen nicht ganz so gut. Tatsächlich war die blonde Schönheit schon mehrmals fast am Traualtar angekommen – komplett durchgezogen hat sie es bislang aber nie.

Die Anzahl ihrer geplatzten Verlobungen kann man mittlerweile nicht einmal mehr an einer Hand abzählen. "Ich hatte sechs Partner und alle wollten mich heiraten, aber eigentlich ging es ihnen nur um den Namen", verriet Xenia im In-Interview. Das Sommerhaus der Stars gewann die Sängerin 2016 mit ihrem damaligen Partner Rajab Hassan (31) – die beiden begrüßten im April 2015 einen Sohn. Doch auch mit ihm hielt die Beziehung nicht lange. Aktuell soll Xenia wieder solo sein. Mal sehen, wer als Nächstes um ihre Hand anhält.

Aber auch ohne Partner fühlt sich die Wahlberlinerin offenbar pudelwohl in ihrer Haut. Und sollte es doch mal ein Problemzönchen geben, dann wird dieses einfach vom Beauty-Doc behoben. Jüngst verriet die Sängerin erst, dass sie sich schon öfter die Lippen hat aufspritzen lassen.

Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Star

Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Star

Xenia Prinzessin von Sachsen, 2017

