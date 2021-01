Daniela Katzenberger (34) hat einen Doppelgänger! Die Kultblondine hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur charakterlich, sondern auch äußerlich ziemlich verändert. Tätowierte Augenbrauen, knalliger Lippenstift und extrem gebräunte Haut gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Doch ihre Markenzeichen, die blonden Haare, XXL-Wimpern und großen Brüste hat sie bis heute behalten. Und genau diese Merkmale hat auch Danielas Doppelgänger aus Schnee – und der ist im wahrsten Sinne des Wortes ultracool!

Auf Instagram teilte die 34-Jährige mehrere Fotos von sich und ihrem ausgefallenen Schneemann. Ihr weißes Double hat lange, schwarze Wimpern, ein ausladendes Dekolleté, blonde Extensions, trägt ein rosafarbenes Baseball-Cap und hält ein Handy in der Hand. Dazu schrieb Dani: "Darf ich vorstellen: Coolster Influencer ever." Auf den Fotos steht die Katze in einem pinken Einteiler mit einem schwarzen Schal sowie einem Haarband neben der witzigen Schneefigur. Ihre langen blonden Haare hat sie zu einem Zopf nach hinten gebunden und lacht sichtlich amüsiert in die Kamera.

Auch das Netz feierte den witzigen, unterkühlten Influencer. "Superlustig. Immer wieder der Hammer, wie du dich selbst auf die Schippe nimmst" oder "Ich schmeiße mich weg", kommentierten einige User. Neben The BossHoss-Sänger Alec Völkel (48) zeigte sich auch YouTube-Star Marvyn Macnificent (28) belustigt und schrieb: "Haha, ich liebe dich so sehr."

Instagram / danielakatzenberger Schneemann von Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit einem Schneemann

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Januar 2021

