Zoe Saip hat einen Plan! Die ehemalige GNTM-Kandidatin ist Teil der diesjährigen Dschungel-Ersatzshow. Zusammen mit Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) bezog sie vor zwei Tagen das sogenannte Tiny House, in dem die drei auf engstem Raum zusammen leben müssen. Neben den Dschungelprüfungen macht ihr vor allem eins zu schaffen: Das Plumps-Klo, welches quasi im Wohnbereich steht und nur durch einen Stoffvorhang abgetrennt wird. Deswegen trinke Zoe kaum noch Wasser, um keinesfalls die Toilette nutzen zu müssen!

Gleich zu Beginn machte die TV-Zicke deutlich, nicht sonderlich begeistert von der Toilettensituation zu sein. Sie wolle nicht, dass die anderen ihr beim "Pipimachen" zuhören können. Deswegen schmiedete sie einen Plan, den sie vorerst knallhart durchzog: "Ich trinke maximal einen Becher am Tag, damit ich nicht auf Toilette muss", erklärte sie daraufhin. "Was auch langsam richtig belastend ist." Daraufhin sah man, wie die Blondine schlaflos in ihrer Hängematte mit sich rang.

Obwohl sie vorher noch betonte, sehr lange einhalten zu können, blieb sie nicht standhaft. Während Mike und Frank tief und fest schliefen, schlich sich die Blondine tatsächlich auf die Toilette. "Ich habe gepinkelt wie ein Pferd. Ich hatte so Angst, dass ich die Jungs aufwecke. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu pinkeln", lachte Zoe im Interview.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Oktober 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip, Frank Fussbrioch und Mike Heiter in der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Frank Fussbroich, Mike Heiter und Zoe Saip im Tiny House der Dschungelshow

