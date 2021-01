Können sie dieses Mal mehr Sterne abstauben? Für Mike Heiter (28), Zoe Saip und Frank Fussbroich (52) ist der dritte und vorerst letzte Tag im Tiny House der Dschungelcamp-Ersatzshow angebrochen. Noch einmal müssen die drei aber zu einer Prüfung aufbrechen – und die hat es mal wieder in sich: In "Tierisch abgedreht" können Mike, Zoe und Frank wieder neun Sterne holen, doch wie viele werden es letztendlich?

Mit einem Plexiglashelm über den Kopf müssen die VIPs jeweils aus einer Plexiglasbox drei Sterne befreien. Doch der Helm auf dem Kopf und die Box, aus denen die Sterne befreit werden müssen, sind natürlich nicht ohne Tiere befüllt. So muss sich das ehemalige Germany's next Topmodel-Girl mit jeweils zehn Ratten auf dem Kopf und an den Händen herumschlagen. Elena Miras (28)' Ex hingegen hat das Vergnügen mit insgesamt 15 Schlangen und Frank wird von 2.000 Kakerlaken überrascht.

Doch wie viele Sterne können die Dschungelshow-Stars letztendlich einsacken? Tatsächlich viele! Während die 20-Jährige und Frank jeweils zwei Sterne erspielt, ist Mike ein wenig erfolgreicher. Der ehemalige Love Island-Hottie ergattert drei Sterne. Insgesamt sammelt das Trio also sieben Sterne.

