Das dürfte Zoe Saip erleichtern! Die Blondine versagte in der Dschungelshow schon bei der ersten Prüfung und erspielte sich keine Sterne. Und das, obwohl sich das Model fest vornahm, die Ekel-Challenges erfolgreich zu absolvieren, um ihren Papa stolz zu machen. Weil die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nach ihrer schlechten Leistung Angst hatte, ihr Papa wäre enttäuscht, brach sie in Tränen aus. Nun äußerte sich Zoes Vater Mike zu ihrer Selbstkritik.

"Ich bin sehr stolz darauf, wie sie ihr Leben meistert. Ich werde immer hinter ihr stehen und sie unterstützen", erklärte Mike Fasching gegenüber RTL. Die 21-Jährige lebt seit ihrem 15. Lebensjahr bei ihrem Papa und hat nur wenig Kontakt zum Rest ihrer Familie. Kein Wunder, dass Zoes Vater ihr größtes Vorbild ist. Obwohl der stolze Papa findet, dass seine Tochter in diese Sendung nicht passt, steht er hinter ihr: "Ich schäme mich nicht. Das ist ihr Leben, für das hat sie sich entschieden." Diese liebevollen Worte machen deutlich: Der Reality-TV-Star braucht sich trotz versemmelter Prüfungen nicht fertigzumachen.

Mike räumt jedoch ein, dass auch ihn Schuld am kindischen Verhalten seiner Tochter trifft. Er habe Zoe schon ein Jahr früher als nötig in die Schule geschickt, sodass die Dschungelshow-Kandidatin immer die jüngste war. "Wenn ich die Zeit noch mal zurückdrehen könnte, würde ich es anders machen", gestand er. Vielleicht kann die Drama Queen ihrem Papa bei der dritten Dschungel-Prüfung heute beweisen, was in ihr steckt.

Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Instagram / zoesalome Zoe Saip und ihr Papa

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

