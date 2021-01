Keine Spur mehr von einem Babybauch bei April Love Geary (26)! Erst Mitte Dezember wurde die Partnerin von Robin Thicke (43) wieder Mutter. In den vergangenen drei Jahren brachte das Model jedes Jahr ein Kind auf die Welt. Nach ihren Töchtern Mia Love (2) und Lola Alain ist Sohnemann Luca Patrick nun das Nesthäkchen der Familie. April gibt zu, dass drei Schwangerschaften so kurz nacheinander an die Substanz gegangen seien. Ihrem Körper sieht man die Strapazen jedoch nicht an: Die Beauty ist schon wieder megaschlank.

Rund einen Monat nach der Geburt ihres dritten Kindes hat April schon wieder fast ihre alte Figur. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Beim Einkaufen für ihre Liebsten in Malibu trug die 26-Jährige ein figurbetontes, weißes Oberteil und eine schwarze Culotte. Dass April vor einigen Wochen noch eine XXL-Kugel hatte, ist bei diesem Anblick kaum vorstellbar.

Nur ihren müden Augen ist anzusehen, dass sie aktuell nicht gerade viel Schlaf hat. "Ich bin wirklich müde, aber für diese drei lohnt es sich!", gab sie gerade erst unter einem Bild auf Instagram zu. Dass sie einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes bereits eigenständig den Wocheneinkauf meistert, zeigt jedoch ganz klar: Mama April hat alles im Griff!

Instagram / aprillovegeary April Love Geary, Model

Instagram / robinthicke Robin Thicke mit seinen drei Kindern und seiner Frau April Love Geary

Instagram / aprillovegeary April Love Geary im November 2020

