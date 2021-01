Wer könnte bei The Biggest Loser das Rennen machen? Die neue Staffel der Abnehm-Show ist am Start und schon nach der zweiten Folge ist einiges passiert. Neben schweißtreibenden Work-outs gab es auch schon die ersten Zoffs und freiwillige Exits. In der vergangenen Episode mussten die Kandidaten Mokka und Carina ihre Sachen packen. Im Promiflash-Interview verraten sie nun, welche ihrer einstigen Konkurrenten ihrer Meinung nach gute Chancen auf den Sieg hätten.

"Ich denke, dass Ole und Sonja sehr gute Chancen aufs Finale haben. Sie sind wirklich sehr ehrgeizig", gibt Carina eine erste Prognose ab. Bisher seien alle total motiviert – doch sie sei sich sicher, dass die kommenden Wochen des Wettbewerbs immer härter werden würden. In Mokkas Augen seien ebenfalls alle noch ziemlich heiß auf den Sieg und er gönne es auch jedem. Doch: "Ich persönlich wünsche mir, dass Manuel, Chanté oder Luca gewinnen", erklärt er im Gespräch mit Promiflash.

Neben Mokka und Carina mussten sich die Teams in Folge zwei noch von einem weiteren Teilnehmer verabschieden. Christoffer warf noch vor der ersten großen Challenge das Handtuch. "Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich gehe, weil ich gemerkt habe, dass mir das Ganze vom Kopf her zu viel wird", erklärte er gegenüber Camp-Chefin Christine Theiss (40).

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1.

Carina, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2021

Mokka, "The Biggest Loser"-Kandidat 2021

Christoffer und Christine Theiss bei "The Biggest Loser"

