Der Bauch wird größer und größer! Zwar hat die einstige Unter uns-Darstellerin Nora Koppen (31) gerade erst offiziell gemacht, Nachwuchs zu erwarten – allzu lange warten muss sie aber nicht mehr, bis ihr Kind das Licht der Welt erblickt. Denn die Schauspielerin und ihr Partner haben ihr Glück lange ganz privat genossen und die Babynews erst im Schwangerschaftsendspurt verkündet. Schon im kommenden März steht die Geburt an – und das sieht man auch langsam an Noras riesigem Bauch, den der TV-Star jetzt stolz präsentiert.

Dass sich die 31-Jährige aktuell in anderen Umständen befindet, ist längst nicht mehr zu übersehen. Auf ihrem Instagram-Kanal postet die Beauty jetzt ein neues Bild, auf dem sie stolz ihr Bäuchlein in die Kamera streckt. "Hat auch Vorteile so eine Schwangerschaft. Auf einen flachen Bauch muss man fürs erste auf jeden Fall nicht achten", witzelt sie, gibt aber zu, dass sie längerfristig nicht unbedingt Lust auf das zusätzliche Gewicht hat: "Auf Dauer ist so ein Rausstrecken auch anstrengend, sieht ja fast aus, als hätte ich Drillinge intus."

Obwohl sich die Sunny – Wer bist du wirklich?-Bekanntheit schon total auf ihr Baby freut, muss sie zugeben, dass die Schwangerschaft nicht ganz ohne kleinere Probleme verlaufen ist. Vor allem mit starker Übelkeit hatte Nora gerade zu Beginn zu kämpfen. "Ich konnte noch nicht mal Pesto riechen!", verriet sie gegenüber Promiflash. Sie sei zudem meist ziemlich müde gewesen.

Instagram / nora_koppen Nora Koppen im Dezember 2020

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, Schauspielerin

Instagram / nora_koppen Schauspielerin Nora Koppen

