Nur noch vier Teams sind bei #CoupleChallenge übrig. Nach Daniele Negronis (25) wildem Wut-Aus, Anna Orlovas krankheitsbedingter Abreise und der unverhofften Wiederkehr des bereits ausgeschiedenen Pärchens Siria Campanozzi (21) und Davide Tolone (21) war bisher ordentlich Bewegung im Kandidatenkarussell. Doch welches der vier verbliebenen Couples steht nach all den Strapazen der vergangenen Wochen am höchsten in der Gunst der Zuschauer? Ihr habt abgestimmt: Das hier sind eure Favoriten!

Für euch ist die Sache ganz klar: Mit deutlichem Abstand liegen Martin Angelo (27) und Dominic Smith (32) in der Promiflash-Umfrage vorne: Von insgesamt 1.095 Stimmen [Stand: 15. Januar, 18:15 Uhr] konnte das Prince Charming-Duo 585 für sich verbuchen. Damit sehen stolze 53,4 Prozent von euch die beiden auf Platz eins. Nicht ganz so dicht auf den Fersen sind ihnen Christina Dimitriou (29) und Aleksandar Petrovic (29) mit 238 Stimmen, also 22,7 Prozent. Platz drei erreichten Melody Haase (26) und Xenia Prinzessin von Sachsen (34) mit 16,8 Prozent der Stimmen vor Siria und Davide, denen nur 87 Leser nach ihrem Comeback den Sieg zutrauen.

Man darf also gespannt sein, wie sich die Teams in den kommenden Challenges präsentieren werden und ob Dominic und Martin diesem Voting gerecht werden können. Leicht wird es jedenfalls nicht: Denn bisher haben alle Teams gezeigt, dass sie willensstark und für das Duell Team gegen Team bereit sind.

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Martin Angelo und Dominic Smith bei "#CoupleChallenge", 2020

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Anzeige

TVNOW Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de