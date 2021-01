Auch wenn Jessica Paszka (30) ihre Schwangerschaftskurven gerade genießt – irgendwann sollen sie auch wieder weg! Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Rosenanwärter Johannes Haller (33) erwartet die Ex-Bachelorette aktuell ihr erstes Kind. Seitdem sie ihr Glück öffentlich gemacht hat, spricht sie mit ihrer Community offen über Details. So auch über ihr Gewicht: Rund zwölf Kilogramm habe sie in der Schwangerschaft bereits zugelegt. Auch wenn die Extrapfunde sie aktuell überhaupt nicht stören würden, deutete Jessi nun an: Nach der Geburt will sie wieder so fit wie früher werden!

In ihrer Instagram-Story zeigte die werdende Mama ihren Fans jetzt ein älteres Magazin-Cover von sich: Für Your Beauty Professional Network posierte Jessi damals in hautengen Sportklamotten – und machte dabei eine Hammer-Figur. So durchtrainiert wie auf dem Bild will die Schwangere irgendwann wieder aussehen: "So krass im Kontrast, da war ich richtig in Shape, richtig motiviert", staunte Jessi und betonte weiter: "Jetzt hoffe ich, dass ich nach der Schwangerschaft wieder Gas geben werde, weil da war ich wirklich richtig fit – und gesund."

Wer nach ihrer Schwangerschaft ebenfalls Gas geben wollte und es jetzt auch geschafft hat? Jessis Netz-Kollegin Sarah Harrison (29)! Fünf Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Kyla verkündete die YouTuberin stolz: Sie habe ihre alte Figur zurück! Weil demnächst ein großes Fitnessprojekt ansteht, trainiert die Frau von Dominic Harrison (29) auch weiterhin fleißig für einen knackigen Body.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka in Los Angeles, 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Dezember 2020

