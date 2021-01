Die Netflixserie Bridgerton entführt ihre Fans in die faszinierende Tanzwelt des beginnenden 19. Jahrhunderts. Die gefeierte erste Staffel umfasst die Ballsaison 1813 und ist damit historisch einwandfrei einzuordnen. Und dennoch rätseln viele Zuschauer der Sendung und fragen sich: Wie alt sind Anthony, Colin, Daphne und Co? Doch um Dinge herauszufinden, die in der Serie verschlossen bleiben, lohnt sich bisweilen der Blick in die Buchvorlage: So alt sind die Charaktere der Familie Bridgerton.

Daphne Bridgerton ist die älteste Tochter der Familie und begibt sich in der Serie auf den Hochzeitsmarkt. In der "Bridgerton"-Buchreihe von Autorin Julia Quinn erfährt man, dass sie 1792 geboren wurde. Zum Zeitpunkt der Serie ist sie also 21 Jahre alt.

Ihr Bruder Anthony übernimmt nach dem Tod des Vaters viel Verantwortung für die Familie und besonders für seine Schwester Daphne. Er ist 1784 geboren und mit 29 Jahren der älteste Spross der Bridgertons.

Bruder Benedict möchte Künstler werden und schätzt die Freiheiten, die er als Zweitgeborener der Familie hat. Für ihn gibt die Buchreihe 1786 als Geburtsjahr an. Er ist während der Ereignisse der ersten Staffel also 27.

Colin Bridgerton ist 22 Jahre alt. Denn die Buchvorlage gibt sein Geburtsjahr mit 1791 an. Sein großer Traum ist es, auf Reisen zu gehen und die Welt zu erkunden.

Die etwas jüngere Schwester Eloise nimmt in der ersten Staffel der Serie noch nicht an den Tanzbällen teil. Sie hofft, sich die Freiheit eines unverheirateten Lebens behalten zu können. Sie ist 1796 geboren und damit zarte 17 Jahre alt.

Violet Bridgerton, die seit dem Tod ihres Mannes die Familie führt, wurde 1766 geboren. Einerseits bedeutet das, dass sie in der Serie 47 Jahre alt ist. Andererseits aber auch, dass sie ihr erstes Kind mit nur 18 Jahren zur Welt brachte.

LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020 Phoebe Dynevor in "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson in "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Luke Newton in "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Claudia Jessie als Eloise in "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Claudia Jessie, Ruth Gemmell und Florence Hunt in "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor bei den Dreharbeiten zu "Bridgerton"

