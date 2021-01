Ist Bea Fiedler (63) etwa jetzt schon die Siegerin der Herzen in der Dschungelcamp-Ersatzshow? Wenn es nach Désirée Nick (64) geht, anscheinend schon. Die ehemalige Dschungelkönigin verfolgt natürlich auch in diesem Jahr das Trash-TV-Highlight – und hält mit ihrer mal mehr und mal weniger schmeichelhaften Meinung zu den Kandidaten nicht hinterm Berg. Von Bea ist die Kabarettistin im Promiflash-Interview total begeistert – von deren Konkurrent Lars Tönsfeuerborn (30) hält sie allerdings weniger.

Ex-Playmate Bea sorgte schon am ersten Tag im Dschungel-Tiny-House für überraschende Offenbarungen und emotionale Beichten. Auch vor der ein oder anderen Zickerei schreckt die 63-Jährige nicht zurück. Das ist natürlich ganz nach Désirées Geschmack, wie sie Promiflash erzählt: "Bea Fiedler ist Gold wert für Reality-TV! Das, wovon diese jungen Mädels träumen, wenn sie It-Girl und Partyqueen sein wollen, hat Bea bis zum Exzess ausgelebt: ein Leben mit Erfolg, Ruhm, Männern, Sex, Drugs and Rock'n'Roll auf der Überholspur. Neben ihr wirkt ein Lars T. wie ein Klosterschüler. Sie lässt die ewig gleichen Provokateure und Angeber zu einem Nichts schrumpfen und entlarvt alle Maulhuren und Champustrinkerinnen als Fake. Dort, wo sie heute ist, werden die alle enden: Wenn die Party erst vorbei ist, wirst du nämlich nach 25 Jahren 'feiern' Ibiza mit leeren Händen und einer fetten Leberzirrhose verlassen." Ihrer Meinung nach können die anderen "Möchtegerns" in der Show Bea nicht das Wasser reichen.

Für Désirée passt der ehemalige "Eis am Stiel"-Star einfach perfekt in die Dschungelshow – mit Konkurrent Lars geht sie allerdings weniger gnädig ins Gericht. "Sie verkörpert genau die Exzentrik, von der solche Formate leben und macht deutlich, woran es den anderen fehlt, die sich hinter Strategie und Klischees verstecken. Das sind doch nur sandgestrahlte Schablonen und gar keine Menschen mehr. [...] Ich erwarte von jedem einzelnen Mann, dass er Bea wie eine Dame behandeln wird. In dem Moment nämlich, wo die zurechtgelegte Medienmasche der Mitstreiter neben ihr verblasst, werden die Kerle ungehalten. Das hat man deutlich an Lars T. gesehen. Viele sind neben ihr einfach chancenlos: Bea ist Hardcore-Show-Business and I like", beendet sie ihr Plädoyer für Bea.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Bea Fiedler bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Entertainerin

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn im Oktober 2020

