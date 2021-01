Zoe Saip hat einen weiteren Fan! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat in den vergangenen Tagen in der Dschungelcamp-Ersatzshow um ein Ticket ins Dschungelcamp 2022 gekämpft. Obwohl sie bei den Zwischen-Votings immer wieder schlecht abschnitt, konnte sie die Zuschauer im Laufe der Show dennoch von sich überzeugen. In der entscheidenden Abstimmung wurde sie ins Halbfinale gewählt. Auch eine prominente Dschungel-Kennerin ist von Zoes TV-Auftritt hin und weg. Im Promiflash-Interview kommt Ex-Dschungelkönigin Désirée Nick (64) aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

"Man ist ja dankbar, wenn mal ein junges Wesen mit Anmut, Grazie und gewissen Manieren auf der Bildfläche erscheint. Sie besitzt natürliche Eleganz, perfekte Schönheit ohne OPs und verkörpert eine gewisse Art der Kinderstube. Davon hebt sie sich schon mal erfreulich vom Rest ab", erklärt die Kabarettistin gegenüber Promiflash und kann sich bei aller Begeisterung einen kleinen Seitenhieb gegen Zoes Dschungelshow-Mitstreiter offenbar nicht verkneifen: "Es erfordert ja großen Mut, sich blutjung ins Gefecht mit alten Kerlen und verbitterten Kollegen zu begeben. Zoe ist nicht konfliktscheu, ein Bild von einer Frau und sie wirft uns alles vor die Füße, was sie hat. Sie macht sich verletzlich und versucht gar nicht erst, sich in diesem Metier die Rosinen rauszupicken. Wenn man so ausgestattet ist, muss man leider lernen, mit dem Neid und der Häme der Konkurrenz zu leben."

Désirée ist von Zoe sogar so überzeugt, dass sie die Nachwuchs-Reality-Beauty gerne unter ihre Fittiche nehmen würde. "Aus Zoe könnte man ein Prinzesschen machen. Sie verliert ihre Anmut weder im Schlabberlook noch mit Maden im Gesicht, beherrscht perfekt den lässigen Auftritt in großer Robe oder im kurzen Glitzer-Cocktailkleid. Hot Girl Shit eben! [...] Es wird langsam Zeit, dass man im TV classy Girls sieht, die Stil besitzen und eine Antwort auf die plumpen Retortenmonster sind. Man braucht keine großen Brüste, um feminin zu wirken. Das sieht man ja an Prince Damien (30)!", beendet Désirée ihr Loblied auf Zoe – und stichelt dabei gleich noch gegen einen anderen Dschungelcamp-Sieger.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip an Tag drei bei der Dschungelprüfung 2021

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, TV-Bekanntheit

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

