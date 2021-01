Ist Frank Fussbroich (52) in der Dschungelcamp-Ersatzshow deshalb nicht in die nächste Runde gekommen? Der Realitystar hatte in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Mike Heiter (28) und Zoe Saip um ein Ticket für das reguläre Dschungelcamp 2022 gekämpft. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, die jetzt im Halbfinale stehen, musste er die Show aber an Tag drei verlassen. Könnte das etwa was mit seinen Sticheleien gegen Zoe zu tun haben? Ex-Dschungelcamperin und erklärter Zoe-Fan Désirée Nick (64) scheint im Promiflash-Interview jedenfalls davon überzeugt zu sein.

"Der Sitzsack hat die wohlverdiente Quittung bekommen", motzt sie gegenüber Promiflash. Immer wieder hatte Frank die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin für verpatzte Prüfungen und ihre Gefühlsausbrüche angefahren. Aber auch sein übriges Verhalten kam bei Läster-Queen Désirée überhaupt nicht gut an: "Selten einen Mann mit so wenig Empathie und Einfühlungsvermögen erlebt. Er benimmt sich wie der Elefant im Porzellanladen und darf sich rühmen als Höhepunkt seines Daseins 48 Stunden mit einer Zoe die Bude geteilt zu haben. Schön ist, dass wir nun alle seinen beschränkten Radius kennen und live erlebt haben, wie so ein Tölpel die Richtung ändert, nur wenn du ihm zwei Zigaretten hinlegst. Ich halte solche Charaktere politisch für durchaus gefährlich! Der Mann hat zwei Gesichter!"

Aber auch die zweite Dreier-Dschungel-Kombi muss sich bei Désirée warm anziehen. Inzwischen wohnen nämlich Bea Fiedler (63), Lars Tönsfeuerborn (30) und Lydia Kelovitz in dem TV-Tiny-House – und Lydias lauter Art und ihren Flirtattacken auf Dr. Bob (70) kann Désirée ebenfalls so gar nichts abgewinnen: "Ich finde Lydia extrem anstrengend. Sie buhlt verzweifelt um Aufmerksamkeit. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Zumal alle Aktionen in die Hose gehen. Dr. Bob flüchtet, der Salto endet mit Nasenbluten und neben den Storys einer Bea wirken ihre Eskapaden wie die harmlosen Ferienabenteuer eines Azubis. Ich möchte ihr gerne zurufen: Relax, Baby!"

