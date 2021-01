Damit hätte Mike Heiter (28) wohl nicht gerechnet! Der Love Island-Star hat bereits die erste Runde im Kampf um das goldene Ticket fürs Dschungelcamp 2021 hinter sich – gemeinsam mit Zoe Saip zog der Reality-TV-Star ins Halbfinale ein. Dass die einzelnen Challenges jedoch derart anspruchsvoll werden würden, hatte er anscheinend vorher nicht gedacht – die Dschungelprüfungen brachten Mike nämlich völlig aus dem Konzept!

In einem Q&A auf Instagram resümiert der Blondschopf die Geschehnisse der vergangenen Tage. "Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass die [Prüfungen] mich so aus der Bahn werfen können, aber ich habe es ja souverän gemeistert. Eins sage ich euch: Es sieht so viel leichter aus, als wenn man wirklich davorsteht", berichtet der 28-Jährige. Generell sei das Format bislang eine krasse Herausforderung, aber auch eine einzigartige Erfahrung gewesen.

Im gleichen Zuge verrät Mike auch, wie es ihm gelungen sei, so ruhig zu bleiben. "Einfach aufs Ziel fokussieren, dann ist der Weg nur Nebensache", betont er. Das gelang Mitkandidatin Zoe zumindest anfangs nicht unbedingt – diese hatte während der ersten Prüfung nämlich eine heftige Panikattacke erlitten.

