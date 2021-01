Damit haben wohl die wenigsten gerechnet! Der diesjährige DSDS-Juror Mike Singer (20) bringt mit seinen Tracks "Deja Vu" oder "Bye" die Herzen seiner Anhänger sicherlich zum Schmelzen. Nun gab der Webstar musikalische News bekannt, die den ein oder anderen verwundern könnten: Ende Januar veröffentlicht er nämlich keinen selbst geschriebenen Song, sondern covert einen alten Schlagerhit. Mike trällert nämlich das dreißigjährige Lied "Verdammt, ich lieb' dich" von Matthias Reim (63) nach!

Auf seinem Instagram-Profil schrieb er vor ungefähr einer Woche unter einem Bild den mysteriösen Hashtag #VILD, ohne diesen aufzuklären. Damit promotete Mike bereits dem 90er-Jahre-Hit neu rauszubringen. Etwas schräg, denn der Track ist tatsächlich zehn Jahre älter als der 20-Jährige. Seine Follower scheinen sich trotzdem sehr auf die Veröffentlichung zu freuen. "Ah, bin so gespannt" und "Der Song wird so krass" waren nur zwei Kommentare unter seinem Beitrag.

Bereits in der Vergangenheit coverte der junge Künstler den italienischen Megahit "Bella Ciao". Der Track kam allerdings nicht bei jedem gut an. Auf Mike prasselte viel Kritik ein: "Ein Lied mit einem gewaltigen historischen Hintergrund so auszuschlachten", lautete ein Kommentar unter seinem Video auf YouTube.

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

Instagram / mikesinger Mike Singer bei DSDS, September 2020

Mediengruppe RTL Mike Singer 2020

