Wie denkt Zoe Saip inzwischen über ihre Zeit in der Dschungelcamp-Ersatzshow? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin fiel in dem Reality-Format bisher nicht nur durch ihr Gekreische in den Prüfungen auf, sondern vor allem auch durch die tiefen Einblicke in ihr Gefühlsleben. Sie erzählte unter anderem von dem schwierigen Verhältnis zu ihrer Familie und auch, dass sie seit einiger Zeit in Therapie ist. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie sie im Nachhinein zu diesen intimen Beichten steht.

"Ich bereue es überhaupt nicht", zeigt die Blondine sich gegenüber Promiflash selbstbewusst. "Das gehört nun mal dazu und ich habe auch nur über Dinge gesprochen, zu denen ich bereit bin, mich in der Öffentlichkeit zu äußern", erklärt sie. Auf die Therapie, die sie aufgrund ihrer Gefühlsausbrüche gestartet hat, ist die Österreicherin sogar stolz: "Außerdem schäme ich mich nicht, eine Therapie zu machen. Das zeigt doch nur, dass man seine Schwächen erkennt und an sich arbeitet."

Trotz ihrer Offenheit lag Zoe in den Votings immer hinter ihren Konkurrenten Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52). In der entscheidenden Abstimmung wurde das Model dann aber doch von den Zuschauern ins Halbfinale geschickt. Für diesen plötzlichen Sinneswandel der Fans hat Zoe eine einfache Erklärung: "Ich kann nur vermuten, dass die Leute gesehen haben, dass ich an mir gearbeitet habe."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip, Frank Fussbroich und Mike Heiter, "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"-Kandidaten

