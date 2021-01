Melanie Müller (32) kann ihre eigene Nachbarin bald im TV sehen! Am Mittwochabend wird die Auftaktfolge der diesjährigen Der Bachelor-Staffel über die Bildschirme flimmern. 2013 hatte die Schlagersängerin noch selbst als Kandidatin an der Kuppelshow teilgenommen. Diesmal kann die Musikerin das Format entspannt vom heimischen Sofa aus verfolgen – dabei dürfte ihr eine Teilnehmerin bekannt vorkommen: Bachelor-Girl Nora Lob (31) lebt fast Tür an Tür mit Melanie!

Während Melanie mit ihrer Familie im alten Bahnhof von Wahren in Leipzig wohnt, liegt Noras Zuhause nur rund 550 Meter entfernt. Das erfuhr die diesjährige Rosenanwärterin aber erst durch einen gemeinsamen Freund. Bisher haben sich die beiden Frauen noch nicht persönlich kennengelernt. "Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Sie wirkt auf mich sehr selbstbewusst und einzigartig", zeigte sich Nora gegenüber Bild überzeugt.

Ob Melanie ihrer Show-Nachfolgerin möglicherweise Tipps geben kann? Bei der Ballermann-Bekanntheit hatte es damals, mit Rosenkavalier Jan Kralitschka (44) ja nicht so recht funken wollen. Nora hat hingegen schon ganz genaue Vorstellungen von ihrem Traummann – ihr Ex-Freund war sieben Jahre jünger – das soll nicht wieder passieren: "Ich wollte kein Kind, sondern einen Mann!" Ob Bachelor Niko Griesert (30) ihr Mister Right ist?

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Bachelor-Kandidatin

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Schlagersängerin

