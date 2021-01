Wie läuft es eigentlich privat zwischen Phoebe Dynevor (25) und Regé-Jean Page? Diese Frage haben sich sicherlich schon viele Fans von Bridgerton gestellt! Der Grund: Ihre Figuren, Daphne Bridgerton und Simon Basset, dem Herzog von Hastings, führen in der erfolgreichen Netflix-Serie eine superheiße Liebesbeziehung – sodass man sich gut vorstellen könnte, dass die Chemie auch privat zwischen den Schauspielern stimmt. Tatsächlich verriet Daphne-Darstellerin Phoebe jetzt: Sie hat ziemlich viel Kontakt zu ihrem Co-Darsteller!

Das plauderte die hübsche Britin im Interview mit The Guardian aus. Demnach haben sie und Regé-Jean auch über den Dreh hinaus Kontakt gehalten. "Leider ist er jetzt wieder in Los Angeles, aber wir melden uns sehr oft beieinander", berichtete die 25-Jährige. Hoffnungen seitens der Fans auf eine tatsächliche Liebesbeziehung muss Phoebe dann jedoch mit dem folgenden Satz enttäuschen: "Wir haben bei den Proben so viel Zeit miteinander verbracht, dass wir gute Freunde geworden sind."

Auch Regé-Jean Page dementierte im Interview mit Refinery29 bereits, dass er und Phoebe ein Paar sind: "Ich denke, alles, was ihr wissen müsst, wurde von der Kamera aufgenommen. Alle Funken, die geflogen sind, kamen aufgrund des tollen Skripts." Die beiden würden sich zwar sehr gut verstehen – doch romantische Gefühle seien nicht im Spiel.

LIAM DANIEL/NETFLIX Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in der Serie "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020 Phoebe Dynevor in "Bridgerton"

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

