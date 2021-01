Das Rätselraten um ihren TV-Dreier war diese Woche das große #CoupleChallenge-Thema. Das ehemalige Temptation Island-Paar Siria Campanozzi (21) und Davide Tolone (21) landete mit Big-Booty-Beauty Melody Haase (26) im Bett und verbrachte die Nacht gemeinsam. Doch am nächsten Tag leugnete das Paar den Sex! Nun sind die Fans verwirrt und wissen nicht mehr, was sie noch glauben sollen. Es werden Zweifel an der Aufrichtigkeit von Siria und Davide laut.

Auf Instagram laufen die Kommentarspalten heiß! "Siria war bei 'Temptation Island' sooo eifersüchtig und jetzt verkauft ihr eigener Freund ihr eine Story, wie sie mehr ins Gespräch kommen können", schreibt ein User. Eine andere Stimme unterstellt hingegen blankes Kalkül: "Als würden die Leute das nicht mitbekommen, dass sie im Camp ausmachen, dass sie das alles für die Fans spielen!" Doch wer da genau falsches Spiel gegen wen betreibt, bleibt mysteriös. Einige Nutzer sehen eine intrigante Melody, die für ihre Zwecke eine glückliche Beziehung gefährde. Andere meinen, dass das TV-Paar selbst sich nicht authentisch verhalte. Oder stecken am Ende doch alle unter einer Decke?

Ob sich das Hin und Her um die gemeinsame Nacht für eines der beteiligten Teams in der Show als Hindernis erweist, wird sich in der kommenden Woche zeigen. Dann wird nämlich erneut ein Paar das Camp am idyllischen Bergsee verlassen müssen. Melody sagte jedenfalls, sie fühle sich verarscht von Siria und Davide. Für angespannte Stimmung ist also gesorgt.

TVNOW Melody Haase und Siria Campanozzi bei "#CoupleChallenge"

TVNOW Davide, Siria, Xenia und Melody bei "#CoupleChallenge"

TVNOW Martin Angelo und Melody Haase bei "#CoupleChallenge"

