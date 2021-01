Auf dieses Techtelmechtel würde sich Melody Haase (26) im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr einlassen! Schon seit der ersten Folge von #CoupleChallenge knistert es gewaltig zwischen der einstigen DSDS-Teilnehmerin und dem Temptation Island-Couple Siria Campanozzi (21) und Davide Tolone (21). Mehr als einmal philosophieren die drei über gemeinsame intime Momente im Bett. Jetzt schien tatsächlich etwas gelaufen zu sein: Melody verschwand mit den beiden unter der Decke und es wurde geknutscht und gefummelt, was das Zeug hält. Nach der Nacht leugnen Siria und Davide die schmutzigen Machenschaften allerdings – und Melo fühlt sich benutzt und hintergangen.

Während die Sängerin betont, dass sie in der wilden Nacht mehr als ein fremdes Geschlechtsteil berührt habe, behauptet das Reality-TV-Pärchen, dass absolut nichts gelaufen sei. Bei der Nominierung kommt es deshalb zum Eklat. Ihre Fummel-Partnerin hat genug von dem Verhalten der beiden und macht eine Ansage. "Ich habe noch nicht wirklich drüber nachgedacht über das, was ich jetzt sagen werde. Das sage ich jetzt spontan, weil ich mich danach fühle", beginnt sie. Sie wünscht sich, dass die Finalkonstellation ohne Siria und Davide sein wird. Was auch daran liegt, dass ich mich ein bisschen verarscht von euch fühle. Ich fühle mich nach diesem Ganzen 'Es war ja nichts' benutzt und verarscht."

Auch ihre Show-Kollegen Dominic Smith (32) und Martin Angelo (27) können das nachvollziehen. "Wenn man schon im Bett miteinander liegt und schon irgendwelche Andeutungen von Dreiern macht – das ist halt immer die Sache mit der Berechnung, ob das ernst war", erläutert Martin. Das Schwestern-Duo findet, dass an der Sache etwas gewaltig faul ist...

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

Könnt ihr verstehen, dass Melody sich nach der ganzen Sache benutzt fühlt? Ja, das geht gar nicht! Nee, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



