Verleugnen Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) etwa das heiße Schäferstündchen mit Melody Haase (26)? In der achten Folge von #CoupleChallenge landen die TV-Camper zu dritt im Bett und verbringen die Nacht unter einer Decke – Knutsch- und Stöhn-Geräusche inklusive. Doch am nächsten Tag gibt es auf einmal zwei Fronten: Davide und Siria behaupten nämlich tatsächlich, dass mit Melody nichts lief.

Melody erwachte am nächsten Morgen im Bett des ehemaligen Temptation Island-Paares. Die Euphorie des Vorabends scheint verflogen und vor allem das Pärchen wirkt sehr verhalten. Natürlich wollten alle Camp-Bewohner am Morgen danach wissen, was genau bei den drei Reality-Bekanntheiten passiert ist. "Zum Sex kam es ja nicht und ich habe ja nichts gemacht", beteuerte Davide neben seiner Freundin im Interview. Melody dagegen erinnerte sich daran, dass sie am Abend mehrere Geschlechtsteile angefasst hat, sprich die von Siria und Davide. Die beiden wollen davon nichts wissen, ihrer Auffassung nach ist nichts passiert.

Der Dreier war auch bei der Nominierungszeremonie noch Thema: Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou (29) setzten Davide und Siria auf die Abschussliste, weil sie wegen deren nächtlicher Aktivitäten mit Melody nicht schlafen konnten. Doch auch hier leugnete das italienische Paar den spätabendlichen Bett-Besuch. Laut Siria habe nämlich nur Melody gestöhnt, obwohl Aleks und Christina sie selbst auch stöhnen hören konnten.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Davide, Siria, Xenia und Melody bei "#CoupleChallenge"

Anzeige

Instagram / davidedondale Davide Tolone und Siria Campanozzi, "Temptation Island"-Bekanntheiten

Anzeige

TVNOW Martin Angelo und Melody Haase bei "#CoupleChallenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de