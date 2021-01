Von dieser Begegnung hatte sich Lijana wohl mehr erwartet. Das Nachwuchsmodel dürfte einem größeren Fernsehpublikum noch aus der letzten Staffel von Germany's next Topmodel bekannt sein, die im vergangenen Jahr über die Mattscheiben flimmerte. Die Ex-Kandidatin ist ein Jahr später immer noch als Model aktiv und schwebte zuletzt sogar während der Berlin Fashion Week über den Laufsteg. Auch das Produktionsteam von GNTM war vor Ort – doch Letzteres ignorierte die Vorjahresfinalistin offenbar komplett!

Das erzählte Lijana jetzt in ihrer Instagram-Story. Sie verrät erst nur, dass sie "Geheiminformationen" über die Castingshow hätte und wird dann deutlicher, was sie damit meint. "Ich habe das Team von GNTM wieder getroffen, also Kameramänner und Redakteure und ich wurde nicht mal gegrüßt. Das hat mich tatsächlich sehr traurig gemacht, weil wir eine lange Zeit unterwegs waren", kritisiert die gebürtige Kasselerin. Lediglich eine Teilnehmerin der aktuellen Staffel habe sich mit ihr unterhalten, aber sonst niemand, was sie "sehr schade" fand.

Lijana lässt sich davon aber nicht die Fashion Week vermiesen. Dafür sei sie einfach zu glücklich darüber, dass der Designer Kilian Kerner sie für seine Show gebucht habe. "Ich bin [...] so dankbar, dass ich die Chance hatte, wieder so einen fetten Job zu ergattern – und dieses Mal komplett ohne die Hilfe von der Show und sogar ohne Modelagentur, wie heftig", freut sich die Dunkelhaarige.

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Die Ex-GNTM-Finalistin Lijana im Mai 2020

Anzeige

Instagram / liyanaslyon Lijana am Timmendorfer Strand

Anzeige

KAT / MEGA GNTM-Kandidatin Lijana am Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de