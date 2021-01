Rob Kardashian (33) berührt seine Follower mit einem ganz besonderen Posting! Im Jahr 2016 wurde der jüngere Bruder von Kim Kardashian (40) Vater. Zusammen mit seiner damaligen Freundin Blac Chyna (32) freute er sich über Töchterchen Dream (4). Mit zahlreichen Bildern im Netz zeigt der 33-Jährige immer wieder, wie vernarrt er in seinen Nachwuchs ist. Nun postete Rob ein ausgesprochen rührendes Bild von Dream: Darauf trägt sie ein T-Shirt ihres verstorbenen Großvaters!

Auf Instagram teilte Kris Jenners (65) Sohn die süße Aufnahme. Auf dem Bild posiert die Vierjährige in einem blauen Shirt, auf dem der Name "Robert" steht. Dazu schrieb der TV-Star: "Sie hat Roberts (✝59) Shirt gefunden, als Robert noch ein Kind war." Mit dem Beitrag erinnert er an seinen verstorbenen Vater, der den gleichen Namen trug wie er und deutete an, dass das Oberteil aus dessen Kindheit war. Robs große Schwester Kourtney kommentierte das Bild folgendermaßen: "Ich kann damit nicht umgehen" und drückte so aus, wie niedlich sie das Pic findet. Fans von Keeping up with the Kardashians wissen, wie sehr die Geschwister unter dem Tod von Robert Kardashian Sr. gelitten haben.

Schon kurz nach der Entbindung der kleinen Dream gedachte Rob seines Vaters. Er erstellte damals eine Collage aus einem Bild seines Vaters und seiner Tochter nach deren Geburt. "Sie ist sein absolutes Ebenbild", schrieb er unter das Instagram-Pic.

Instagram / robkardashianofficial Dream Renée Kardashian, Robert Kardashians Tochter

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Instagram / kourtneykardash Kourtney, Robert und Kim Kardashian

